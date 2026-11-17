Аутор:АТВ редакција
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Мелодија српске песме "Ој Косово, Косово" која се чула на јучерашњем концерту поводом отварања ЕУ форума у Бриселу, одјекнула је и у Албанији.
Премијер Албаније Еди Рама поручио је да ово "не смије да прође у тишини", а у извођењу мелодије традиционалне српске пјесме "примијетио" је и покушај да се "дода со на рану".
"Не знам да ли је то било намјерно, или посљедица незнања, али чињеница је да је уочи овог форума изведена неукусна, националистичка пјесма да би се додала со на рану. Изведена је под прелепим називом 'Мелодије јединства'", рекао је Рама.
A Serbian extremist song about Kosovo has been performed during the opening night of the EU Enlargement Forum in Brussels.
The event is organized by the European Commission under the leadership of Enlargement Commissioner Marta Kos. https://t.co/HzXQHzopDP— Admirim (@admirim) November 15, 2026
Поменуо је и "вријеђање осјећања Албанаца", а онда у свом препознатљивом душебрижничком стилу додао да је Албанији стало да има Србију на својој страни, али и да би за Србију било боље да призна "Косово".
Подсјетимо, Рама не преза од мијешања у унутрашња питања Србије, тако што свако мало дијели савјете по питању односа Србије према њеној јужној покрајини.
Тако је у размаку од непуних недјељу дана "посавјетовао" Београд да прихвати "реалност" и поручио да "нема повратка Косова".
Између увреде и Раминих (лоших) савјета заиста је тешко направити разлику.
А када смо већ код реалности, албанског премијера ваља подсјетити да је према Уставу Републике Србије Аутономна покрајина Косово и Метохија саставни дио Србије. Зато и не чуди то што је албански премијер мелодију српске пјесме доживио као сипање соли на рану, јер мелодија српске традиционалне пјесме у којој се помињу кнез Лазар, витезови и вољена земље, што би се рекло, гађа у суштину и зато је погодила (између осталих) и албанског премијера.
Ништа мање се нису потресли ни поједини бриселски званичници који су утврдили да су "одговорни музичари".
(rt.rs)
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