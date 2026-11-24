Аутор:АТВ редакција
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Имање Вилијама и Кејт Мидлтон, принца и принцезе од Велса на селу било је мета провалника, сазнаје Дејли Мајл.
Полиција у Норфолку наводно истражује провалу у Анмер Хол, која се догодила у уторак увече.
Вила са десет спаваћих соба налази се на имању Сандрингем, које припада краљу Чарлсу III, а представља свадбени поклон који је принцу и принцези од Велса поклонила покојна краљица Елизабета II.
Принц и принцеза од Велса и њихова дjеца, Џорџ, Шарлот и Луис, у тренутку инцидента били су у Виндзору.
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Они редовно проводе викенде и празнике у Анмер Холу, који се сматра њиховим омиљеним уточиштем за одмор.
Из Кенсингтонске палате нису желели да коментаришу безбjедносна питања.
Принц од Велса тренутно се налази у Даунинг стриту, гдjе разговара са британским премијером Ендијем Бернамом о заједничким приоритетима, међу којима је и рjешавање проблема бескућништва, преноси Дејли мејл.
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