Опсадно стање у Берлину: Десетине хиљада људи без струје, полиција на улицама

09.09.2025
12:43
Коментари:0
Десетине хиљада становника Берлина остало је без електричне енергије. Полиција сумња да је узрок политички мотивисан напад у виду подметања пожара или другим ријечима - саботажа, пише њемачки лист Штерн.
Велики нестанак струје на југоистоку Берлина према првим процјенама полиције вјероватно су изазвали екстремисти подметањем пожара.
Као докази се наводе два далековода које су починиоци изабрали за мету и начин на који су дјеловали. За сада није познато из ког политичког спектра потичу осумњичени.
Истрагу је преузео државни сектор криминалистичке полиције задужен за политички мотивисана кривична дјела. Још увијек није јасно колико ће трајати нестанак струје, преноси Курир.
Thousands of people are without electricity in south-eastern Berlin after a widespread power outage https://t.co/4Cj3wO2QYo— dpa news agency (@dpa_intl) September 9, 2025
“Припремамо се на могућност да оваква ситуација потраје”, изјавио је портпарол ватрогасне службе.
Дојава о пожару стигла је у 3 сата ујутро. Ватрогасцима је било потребно око сат времена да угасе ватру.
На два висока далековода пожар је оштетио и дјелимично уништио дебеле каблове. Према првим сазнањима, починиоци су користили бензин.
Без струје је остало 43.000 домаћинстава и око 3.000 фирми и других предузећа. Ватрогасци су морали да интервенишу у два старачка дома, а поједини пацијенти су пребачени у болнице.
Ујутро су криминалистички техничари започели истрагу на мјесту инцидента у берлинском насељу Јохаништал у општини Трептов-Купеник. Полицајци су регулисали саобраћај на раскрсницама гдје семафори нису радили.
“Присутни смо на улицама и доступни грађанима”, рекла је портпаролка полиције.
Ситуација је, према њеним ријечима, мирна, без повећаног броја несрећа или других инцидената.
Иако Берлин повремено има проблема са нестанцима струје, овако велики прекид је права ријеткост.
“Овакве димензије рестрикција су апсолутни изузетак”, рекао је портпарол компаније Стромнетз Берлин.
