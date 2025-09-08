Орбан: Боје се, Марин би побиједила

Извор:
СРНА
08.09.2025
14:57
Премијер Мађарске Виктор Орбан изразио је увјерење да је лидеру парламентарне фракције странке Национално окупљање Марин ле Пен онемогућено да се кандидује за предсједника из страха због њеног потенцијалног успјеха на предсједничким изборима у Француској 2027. године.
"Не дозвољавају Марин ле Пен да се кандидује из једног простог разлога: она би побиједила", написао је Орбан на "Иксу".
Он је нагласио да кориштењу правосуђа као политичког оружја нема мјеста у демократским државама.
Суд у Паризу осудио је Ле Пенову 31. марта условно на укупно четири године затвора због злоупотребе јавних средстава.
Осим тога, она неће моћи да буде изабрана на било коју јавну функцију у наредних пет година.
Међутим, Ле Пенова ће, према пресуди, одслужити двије године условно, док се друге двије године могу скратити.
Суд је Ле Пеновој изрекао и новчану казну у износу од 100.000 евра.
АФП је раније данас објавио да ће жалбено рочиште у овом случају почети 13. јануара и да ће трајати до 11. фебруара сљедеће године.
