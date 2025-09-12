Logo
Орбан: ЕУ срља у пропаст

Извор:

Агенције

12.09.2025

11:47

Фото: АТВ

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да ЕУ, под вођством предсједника Европске комисије Урсуле фон дер Лајен, срља у амбис и да би било боље да она препусти Брисел онима који су у стању да створе боље политике.

"Потребно је преиспитати све важне политике ЕУ, јер блок креће ка понору под Урсулом фон дер Лајен. Четири до пет главних политика треба укинути и замијенити, што Фон дер Лајенова није у стању да уради", рекао је Орбан.

Он је указао на зелену транзицију повезану са високим цијенама енергије, политику према Украјини, санкције, трговинску политику у оквиру које је постигнут лош договор са Сједињеним Државама и миграциону политику као области које морају бити преиспитане, преноси МТИ.

Орбан је рекао да су Мађари два пута гурнути у рат са страшним посљедицама по ту земљу, додајући да су их политичари попут Фон дер Лајенове увукли у то.

"Даме и господа који говоре њемачки, изворни Нијемци који су безбједни на Западу покушавају да увуку грађане Централне Европе, укључујући Мађаре, у рат. То је неприхватљиво", истакао је Орбан.

Виктор Орбан

Европска унија

