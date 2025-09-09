Logo
Орбан: ЕУ жели да одузме суверенитет земљама чланицама

09.09.2025

22:15

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

ЕУ жели да искористи конфликт у Украјини као изговор за одузимање суверенитета земљама, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.

Орбан сматра да елита у Бриселу промовише идеју колективног дуга како би земљама одузела суверенитет, преноси Срна.

министарка здравља-Шведска

Свијет

Министарка здравља се онесвијестила током прес-конференције

"ЕУ жели да искористи конфликт у Украјини као изговор да нас све обавеже финансијским везама. Морамо гледати даље од поља битке, ка будућности самог Савеза", написао је Орбан на мрежи Икс.

Виктор Орбан

EU

