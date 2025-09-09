Орбан: ЕУ жели да одузме суверенитет земљама чланицама

09.09.2025
22:15
Коментари:0
ЕУ жели да искористи конфликт у Украјини као изговор за одузимање суверенитета земљама, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.
Орбан сматра да елита у Бриселу промовише идеју колективног дуга како би земљама одузела суверенитет, преноси Срна.
Свијет
"ЕУ жели да искористи конфликт у Украјини као изговор да нас све обавеже финансијским везама. Морамо гледати даље од поља битке, ка будућности самог Савеза", написао је Орбан на мрежи Икс.
