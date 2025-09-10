Logo
Large banner

Орбан о говору Фон дер Лајенове: Није морала да се мучи, сви знамо мане ЕУ

Извор:

РТ Балкан

10.09.2025

15:31

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је штета што је предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен морала да брине и да се мучи током изношења стања у ЕУ у свом годишњем "Говору нацији", јер је листа мана Уније свима позната.

Он је на својој страници на друштвеним мрежама, написао да је листа мана свима позната: успорена економија, погоршање конкурентности, миграциона криза и насиље, губитнички рат, бесмислена зелена политика, преноси "Мађар Немзет".

Пљусак киша

Регион

У Ријеци потоп! Киша не престаје данима, вода ушла у пословне просторе

"Народи Европе су сити овога. Зато патриотске снаге јачају широм Европе. Зато француска влада изнова и изнова пропада, зато је Навроцки побиједио у Пољској и зато ће Андреј Бабиш побиједити у Чешкој", написао је Орбан на Фејсбуку уз опаску да је "штета што Урсула фон дер Лајен мора да пати".

americka zastava

Свијет

Прва реакција из Америке на упад дронова у Пољску

Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен данас је у Европском парламенту одржала годишњи "Говор нацији", први у свом другом мандату и навела да само уједињена Европа може да буде независна, да је већа и јача ЕУ гаранција безбједности за све, као и да је будућност Западног Балкана, Украјине, Молдавије у ЕУ.

(РТ Балкан)

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Урсула фон дер Лајен

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшено 250 демонстраната у протестима против Макрона

Свијет

Ухапшено 250 демонстраната у протестима против Макрона

16 ч

0
У Ријеци потоп! Киша не престаје данима, вода ушла у пословне просторе

Регион

У Ријеци потоп! Киша не престаје данима, вода ушла у пословне просторе

16 ч

2
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Хапшење у Бијељини: Провалио у Инспекторат и украо рачунарску опрему и два аутомобила

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner