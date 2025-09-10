Орбан о говору Фон дер Лајенове: Није морала да се мучи, сви знамо мане ЕУ

Извор:
РТ Балкан
10.09.2025
15:31
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је штета што је предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен морала да брине и да се мучи током изношења стања у ЕУ у свом годишњем "Говору нацији", јер је листа мана Уније свима позната.
Он је на својој страници на друштвеним мрежама, написао да је листа мана свима позната: успорена економија, погоршање конкурентности, миграциона криза и насиље, губитнички рат, бесмислена зелена политика, преноси "Мађар Немзет".
"Народи Европе су сити овога. Зато патриотске снаге јачају широм Европе. Зато француска влада изнова и изнова пропада, зато је Навроцки побиједио у Пољској и зато ће Андреј Бабиш побиједити у Чешкој", написао је Орбан на Фејсбуку уз опаску да је "штета што Урсула фон дер Лајен мора да пати".
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен данас је у Европском парламенту одржала годишњи "Говор нацији", први у свом другом мандату и навела да само уједињена Европа може да буде независна, да је већа и јача ЕУ гаранција безбједности за све, као и да је будућност Западног Балкана, Украјине, Молдавије у ЕУ.
