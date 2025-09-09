Орбан писмено захтијевао да ЕУ надокнади Мађарској трошкове заштите граница

Извор:
СРНА
09.09.2025
09:08

Мађарски премијер Виктор Орбан је писмено захтијевао да Европска унија надокнади Мађарској трошкове заштите граница, напомињући да је земља спријечила улазак више од милион илегалних миграната од 2015. године, а да се ипак суочава са дневним казнама од милион евра од Брисела, сазнаје портал index.hu.
Портал је у свом чланку објављеном синоћ навео да је Урсула фон дер Лајен, предсједница Европске комисије, одржала заједничку конференцију за новинаре са пољским премијером Доналдом Туском код челичне ограде подигнуте на бјелоруској граници 31. августа и да је рекла да ЕУ "озбиљно схвата пријетњу са Истока", додајући да ће Брисел убрзати програм одбрамбених кредита САФЕ безбједносна акција за Европу, мобилишући 150 милијарди евра за државе чланице, укључујући и за развој одбрамбене и индустрије наоружања.
Након конференције за новинаре у Пољској, Орбан је писао фон дер Лајен, поздрављајући њену изјаву и наводећи: "Са интересовањем сам прочитао вашу изјаву у Пољској да су физичке баријере које штите спољне границе ЕУ заједничка одговорност".
- Током протеклих десет година, Мађарска је заштитила значајан дио границе Шенгенског простора, финансирајући искључиво из нашег националног буџета. Мађарска је више пута тражила надокнаду за ове трошкове од Европске комисије. Међутим, уместо политичке или финансијске подршке, Мађарска се суочава са сталним критикама и била је приморана да плаћа невиђену дневну казну од милион евра - написао је Орбан.
Он је додао да Мађарска очекује "исто признање као и друге државе чланице и финансијску подршку за држање милион миграната ван блока", и навео да су "многе државе чланице под значајним миграционим притиском одлучиле да изграде физичке баријере дуж својих спољних граница како би заштитиле своју националну безбједност и безбедност својих грађана".
- Не само да државни актери користе миграције као оружје, већ и организоване криминалне групе укључене у трговину људима, које имају везе са терористичким организацијама и које свјесно или несвесно подржавају невладине организације које желе да доведу масе илегалних миграната у Шенгенски простор преко западнобалканске руте такође представљају пријетњу за ЕУ - написао је Орбан.
Додао је да нове прогнозе указују на то да би милиони потенцијалних миграната "могли да крену из Африке у било којем тренутку".
Орбан је позвао комисију да пружи финансијску помоћ граничним државама чланицама без дискриминације.
- Мађарска остаје посвећена европској солидарности и наставиће да се бори за заједничке европске вредности штитећи шенгенску границу и безбједност наших грађана - рекао је мађарски премијер.
Према информацијама портала index.hu копија писма послата је сваком члану Европског савјета, што указује да Орбан намјерава да покрене питање пред широм европском публиком.
