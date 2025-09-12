Logo
Орбан: Украјина није главна тема Русије и САД-а

Извор:

Спутник Србија

12.09.2025

09:32

Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Преговори између Русије и САД брзо и значајно напредују, али Украјина није њихова главна тема, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

- Док се ми фокусирамо на сукоб у Украјини, што је исправно, јер је то кључно питање за нашу безбједност, "велики" који воде преговоре, воде их не само о томе. Мислим да постижу значајан напредак у разјашњавању свих осталих питања - рекао је Орбан у емисији радија "Кошут".

Према његовом мишљењу, по питању рјешавања сукоба у Украјини напредак иде споро, међутим по свим осталим питањима неформални преговори иду добро и брзо напредују.

Градови и општине

У Српској 3.500 потрошача без струје

Према ријечима помоћника руског предсједника Јурија Ушакова, лидери Русије и САД изразили су подршку наставку директних консултација између Москве и Кијева, укључујући и идеју о подизању њиховог нивоа.

На Аљасци је 15. августа одржан састанак предсједника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа. Лидери су се састали у војној бази Елмендорф-Ричардсон у Енкориџу. Разговори у ужем формату "три са три" трајали су два сата и 45 минута. Оба лидера су позитивно оцијенила састанак. Након самита, руски предсједник је изјавио да је могуће постићи крај сукоба у Украјини и нагласио да је Русија заинтересована за дугорочно рјешење.

