Орбан: Запад игнорисао упозорења о масовним миграцијама

Извор:
СРНА
13.09.2025
11:22
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да је западна Европа игнорисала упозорења Мађарске о масовним миграцијама и сада се суочава са растућим терором, несигурношћу и фрагментираним друштвима.
Он је додао да Мађарска неће поновити њихову грешку.
"Упозорили смо Запад да када једном отворе капије масовним миграцијама, нема повратка. То је као паста за зубе - када једном изађе из тубе, не можете је вратити. Западна Европа је игнорисала наша упозорења", навео је Орбан на платформи "Икс".
Он је додао да су земље централне Европе упозоравале Запад шта ће се догодити и да то не треба да чине.
"Мјешовито друштво има озбиљне посљедице. Сада имате друштво које је пола хришћанско, а пола муслиманско. Ваш јединствени правни систем ће пропасти. Јавна безбједност ће нестати. Постаћете мета терористичких напада", упозорио је Орбан.
Он је додао да је то проблем који се не може ријешити и да се процес не може вратити уназад.
"Када их једном пустите, ту више нема повратка. Ми смо предлагали да се мигранти заустављају на граници, Запад је то одбио", рекао је Орбан.
Орбан је истакао да су то грешке које се не могу поправити.
"Управо зато је за Мађарску најважније питање спријечити њено насељавање другима. То се дешава преко миграната које финансирају трговци људима и мрежа милијардера Џорџа Сороша. Ја саосјећам са мигрантима и спремни смо да им помогнемо, али да им помогнемо тамо гдје живе, а не да њихове проблеме доносе овдје. То је основна лекција", рекао је Орбан.
