Орбан: Запад игнорисао упозорења о масовним миграцијама

СРНА

13.09.2025

11:22

Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да је западна Европа игнорисала упозорења Мађарске о масовним миграцијама и сада се суочава са растућим терором, несигурношћу и фрагментираним друштвима.

Он је додао да Мађарска неће поновити њихову грешку.

"Упозорили смо Запад да када једном отворе капије масовним миграцијама, нема повратка. То је као паста за зубе - када једном изађе из тубе, не можете је вратити. Западна Европа је игнорисала наша упозорења", навео је Орбан на платформи "Икс".

Zemljotres

Свијет

Јак земљотрес погодио грчко острво

Он је додао да су земље централне Европе упозоравале Запад шта ће се догодити и да то не треба да чине.

"Мјешовито друштво има озбиљне посљедице. Сада имате друштво које је пола хришћанско, а пола муслиманско. Ваш јединствени правни систем ће пропасти. Јавна безбједност ће нестати. Постаћете мета терористичких напада", упозорио је Орбан.

Он је додао да је то проблем који се не може ријешити и да се процес не може вратити уназад.

"Када их једном пустите, ту више нема повратка. Ми смо предлагали да се мигранти заустављају на граници, Запад је то одбио", рекао је Орбан.

Орбан је истакао да су то грешке које се не могу поправити.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик: Сви у Европи сада знају да ни за мртве Србе у ФБиХ нема мјеста

"Управо зато је за Мађарску најважније питање спријечити њено насељавање другима. То се дешава преко миграната које финансирају трговци људима и мрежа милијардера Џорџа Сороша. Ја саосјећам са мигрантима и спремни смо да им помогнемо, али да им помогнемо тамо гдје живе, а не да њихове проблеме доносе овдје. То је основна лекција", рекао је Орбан.

Виктор Орбан

migracije

