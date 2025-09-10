Logo
Oрбан: Западна Европа постаје фрагментисана на паралелна друштва

СРНА

10.09.2025

19:06

Виктор Орбан
Западна Европа постаје фрагментисана, а паралелна друштва доносе паралелне законе, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Паралелна друштва доносе паралелне законе, исламизација се шири, мигранти навиру, а јавни ред је угрожен", објавио је Орбан на Иксу.

Мађарски премијер је истакао да ЕУ не може да игнорише ову реалност.

Виктор Орбан

