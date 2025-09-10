Oрбан: Западна Европа постаје фрагментисана на паралелна друштва

Извор:
СРНА
10.09.2025
19:06
Коментари:0
Западна Европа постаје фрагментисана, а паралелна друштва доносе паралелне законе, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Паралелна друштва доносе паралелне законе, исламизација се шири, мигранти навиру, а јавни ред је угрожен", објавио је Орбан на Иксу.
