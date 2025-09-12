Орбан: Западни лидери покушавају да нас увуку у сукоб

12.09.2025
18:49
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан саопштио је да западни лидери и даље покушавају да увуку Будимпешту у рат који није њен.
"Три и по године Мађарска трпи цијену рата који није наш. Упркос томе, западни лидери настављају са покушајима да нас увуку дубље у сукоб", објавио је Орбан на "Иксу".
Он је додао да ће Будимпешта наставити да пружа отпор, преноси Срна.
"Историјске лекције теку нашим венама: бранићемо свој народ, своју слободу и тежићемо миру", закључио је мађарски премијер.
