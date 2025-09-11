Logo
Large banner

Орбан: Зауставити мржњу коју потпирују либералне љевичарске снаге

11.09.2025

14:52

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан позвао је да се заустави ширење мржње коју потпирују либералне љевичарске снаге, за које вјерује да је довело до убиства америчког конзервативног коментатора и активисте Чарлија Кирка у САД.

"Смрт Чарлија Кирка резултат је међународне кампање ширења мржње коју води напредно-либерална љевица. То је довело до напада на /премијера Словачке Роберта Фица, бившег чешког премијера Андреја Бабиша и сада Чарлија Кирка. Морамо зауставити мржњу! Морамо да зауставимо љевицу која шири мржњу", написао је Орбан на Иксу.

Орбан је назвао Кирка стварним браниоцем вјере и слободе и упутио саучешће Кирковој породици и народу САД.

Кирк је рано јутрос преминуо у болници након што је јуче тешко рањен у пуцњави на Универзитету Јута Вели.

Кирк, који је оснивач "Преокрета САД" и близак савезник предсједника САД Доналда Трампа, држао је говор у оквиру турнеје "Повратак Америке" када је кампусом одјекнуо пуцањ.

Чарли Кирк

Свијет

Ово су посљедње ријечи Чарлија Кирка

Полиција је синоћ потврдила да су испаљени хици, а ФБИ је саопштио да су агенти хитно послати на лице мјеста догађаја и да у потпуности подупиру истрагу.

Универзитет је синоћ саопштио да је Кирк погођен из ватреног оружја и да га је са бине одвело његово обезбјеђење.

Према наводима управе Универзитета, приведен је један мушкарац који је осумњичен да је пуцао у Кирка налази се у притвору.

Трамп огласио се поводом убиства, истакавши да је његово гнусно убиство означило "мрачан дан за Америку".

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

mržnja

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner