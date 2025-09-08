Logo
Осам погинулих у жестоком судару воза, више повријеђених

Агенције

08.09.2025

20:46

0
У судару воза и путничког аутобуса погинуло је осам особа, а повређено 45. Несрећа се догодила недалеко од Мексико Ситија.

Најмање осморо људи је погинуло, а 45 повређено када се у понедјељак рано ујутру воз сударио са двоспратним аутобусом сјеверозападно од Мексико Ситија, саопштиле су власти.

До несреће је дошло у граду Атлакомулко. Агенција за цивилну заштиту савезне државе Мексико објавила је на мрежи "Икс" да екипе и даље раде на месту несреће у индустријској зони, гдје се налазе велики магацини и фабрике.

За сада нису саопштени детаљи о томе како је до судара дошло, а увиђај и истрага су у току.

