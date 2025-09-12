Logo
Large banner

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка пријетио самоубиством!

12.09.2025

18:58

Коментари:

0
Осумњичени за убиство Чарлија Кирка пријетио самоубиством!
Фото: Prinscreen/X/ksl tv 5

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка, Тајлер Робинсон, пријетио је да ће се убити прије него да се преда властима након што га је отац суочио са ужасним злочином, јавља The New York Post позивајући се на изворе из органа реда.

Отац је препознао свог 22-годишњег сина са фотографија осумњиченог нападача које су власти објавиле у четвртак, па је суочио сина када се овај вратио кући, наводе извори.

Робинсон је признао ужасно убиство када га је отац упитао да ли је повукао обарач - али је у почетку одбио да се преда властима, према наводима извора.

Тајлер Робинсон-убица Чарлија Кирка

Свијет

Убица Чарлија Кирка носио костим Доналда Трампа за Ноћ вјештица: Мајка све објавила на мрежама

Рекао је оцу да би радије себи одузео живот, због чега га је родитељ наговорио да разговара са њиховим омладинским свештеником, који је уједно и официр радне групе за потраге Службе америчких маршала, рекли су извори.

Свештеник је потом позвао замјеника из савезне агенције, а ФБИ је ухапсио Робинсона, наводе извори.

Робинсон је ухапшен под оптужбом за тешко убиство. Вјерује се да је дјеловао сам, преноси Телеграф.

Тајлер Робинсон

Чарли Кирк

Убиство

