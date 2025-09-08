Logo
Отео своју д‌јецу, па их годинама скривао у шуми

Телеграф

08.09.2025

08:44

Отео своју д‌јецу, па их годинама скривао у шуми
Фото: Pexels

Пронађена су д‌јеца Тома Филипса, оца који је прије неколико година отео своју д‌јецу и од тад се скривао у шумама Новог Зеланда.

Филипса је полиција синоћ убила након што је ухваћен у пљачки.

Јутрос је саопштено да је полиција пронашла двоје Филипсове д‌јеце на удаљеном камп‑мјесту у шуми.

Претходно је полиција пронашла дијете, које је било са Филипсом, и то дијете је дало властима информације које су им помогле да лоцирају браћу и сестре.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Филипс је нестао из руралног града Марокопа на Северном острву Новог Зеланда у децембру 2021. са Јајдом (сада 12 година), Мавериком (10) и Ембер (9), након спора око старатељства са њиховом мајком.

Вјерује се да су од тада живјели у дивљини, упркос бројним полицијским потрагама и награди од 80.000 новозеландских долара.

У посљедњих годину дана било је неколико могућих виђења – најновије у фебруару, када су четири особе обучене у маскирну од‌јећу виђене како сједе поред државног пута 4, јужно од Те Куитија, преноси Телеграф.

