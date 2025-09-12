Откачила се жичара у Русији, има погинулих

Извор:
Танјуг
12.09.2025
20:14
Коментари:0
Три особе погинуле су у несрећи на жичари на планини Елбрус, у руској републици Кабардино-Балкарији, саопштили су званичници тог региона.
"Трећа жртва, према прелиминарним подацима, био је становник Москве, рођен 1967. године" , рекао је извор у органима реда Кабардино-Балкарије за РИА Новости.
Число погибших на Эльбрусе в результате аварии на канатной дороге достигло трёх, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на оперативные службы. Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков говорил о завершении эвакуации людей с места аварии. — ЭХО (@echofm_online) September 12, 2025
Видео: mchskbr / Telegram pic.twitter.com/3NeAlFku0V
Жичаром управља приватна фирма, како је навео шеф Кабардино-Балкарије.
Раније данас је шеф Кабардино-Балкарије, Казбек Коков рекао да су током поподнева у несрећи на једноседној жичари на планини Елбрус, којом управља приватна фирма, погинуле двије особе.
Он је као прелиминарни узрок несреће навео то што је спала сајла са ваљка једног од носача на жичари.
Извор у органима за спровођење закона рекао је за РИА Новости да су, према прелиминарним подацима, у несрећи погинули старији становник Кабардино-Балкарије и жена (35) из Дагестана.
У тренутку несреће на жичари је било укупно 37 људи, од којих је 35 евакуисано, саопштила је главна управа Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације за Кабардино-Балкарију.
