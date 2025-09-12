Logo
Откачила се жичара у Русији, има погинулих

Танјуг

12.09.2025

20:14

Откачила се жичара у Русији, има погинулих
Фото: Printscreen/X

Три особе погинуле су у несрећи на жичари на планини Елбрус, у руској републици Кабардино-Балкарији, саопштили су званичници тог региона.

"Трећа жртва, према прелиминарним подацима, био је становник Москве, рођен 1967. године" , рекао је извор у органима реда Кабардино-Балкарије за РИА Новости.

Жичаром управља приватна фирма, како је навео шеф Кабардино-Балкарије.

Раније данас је шеф Кабардино-Балкарије, Казбек Коков рекао да су током поподнева у несрећи на једноседној жичари на планини Елбрус, којом управља приватна фирма, погинуле двије особе.

Он је као прелиминарни узрок несреће навео то што је спала сајла са ваљка једног од носача на жичари.

Извор у органима за спровођење закона рекао је за РИА Новости да су, према прелиминарним подацима, у несрећи погинули старији становник Кабардино-Балкарије и жена (35) из Дагестана.

У тренутку несреће на жичари је било укупно 37 људи, од којих је 35 евакуисано, саопштила је главна управа Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације за Кабардино-Балкарију.

Русија

žičara

Коментари (0)
