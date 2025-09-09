Отказује се више од сто летова

Холандска авио-компанија КЛМ објавила је да отказује више од 100 сутрашњих летова због двочасовног штрајка радника на аеродрому Схипхол.

Радници који учествују у утовару и истовару пртљага, шлеповању авиона и комуникацији с путницима ће обуставити посао у сриједу од 8.00 до 10.00 сати, а њихов протест ће утицати на најмање 27.000 путника, док се очекују и додатна кашњења, преноси НОС.

Путници погођени отказивањима биће преусмјерени на прве наредне доступне летове, саопштио је портпарол компаније. Спор је настао након што су холандски синдикати ФНВ и ЦНВ одбили да прихвате колективни уговор који је КЛМ закључио са три мања синдиката.

Вишемјесечна неслагања

Споразум предвиђа повећање плата од 2,25 одсто до средине 2026. године, једнократни бонус од 750 евра, проширену шему ранијег пензионисања и нове аранжмане за подјелу профита, преноси портал Аеротајм.

ФНВ посебно критикује понуђено повећање плата, недостатак јаснијих правила за запослене на тешким пословима и недовољно сталних уговора.

Ово је кулминација вишемјесечних неслагања. Први разговори између авио-компаније КЛМ и синдиката прекинути су још у јуну, а покушаји штрајка у међувремену су одлагани или блокирани од стране суда.

Паралелно, холандска компанија је успјела да постигне договоре с пилотима и другим групама радника, што је додатно појачало фрустрацију међу запосленима које представљају ФНВ и ЦНВ.

Недјељу дана касније, у сриједу 17. септембра, планирана је и четворочасовна обустава рада, што би могло изазвати кашњења и поремећаје у саобраћају на једном од најпрометнијих европских чворишта.