Logo
Large banner

Отказује се више од сто летова

09.09.2025

15:10

Коментари:

0
Avion
Фото: Pexels

Холандска авио-компанија КЛМ објавила је да отказује више од 100 сутрашњих летова због двочасовног штрајка радника на аеродрому Схипхол.

Радници који учествују у утовару и истовару пртљага, шлеповању авиона и комуникацији с путницима ће обуставити посао у сриједу од 8.00 до 10.00 сати, а њихов протест ће утицати на најмање 27.000 путника, док се очекују и додатна кашњења, преноси НОС.

Принц Хари

Свијет

Принц Хари посјетио гроб краљице Елизабете: Морао је да тражи посебно одобрење

Путници погођени отказивањима биће преусмјерени на прве наредне доступне летове, саопштио је портпарол компаније. Спор је настао након што су холандски синдикати ФНВ и ЦНВ одбили да прихвате колективни уговор који је КЛМ закључио са три мања синдиката.

Вишемјесечна неслагања

Споразум предвиђа повећање плата од 2,25 одсто до средине 2026. године, једнократни бонус од 750 евра, проширену шему ранијег пензионисања и нове аранжмане за подјелу профита, преноси портал Аеротајм.

ФНВ посебно критикује понуђено повећање плата, недостатак јаснијих правила за запослене на тешким пословима и недовољно сталних уговора.

Претучена навијачица

Остали спортови

Узнемирујући призори: Жена завршила у крви током туче навијача

Ово је кулминација вишемјесечних неслагања. Први разговори између авио-компаније КЛМ и синдиката прекинути су још у јуну, а покушаји штрајка у међувремену су одлагани или блокирани од стране суда.

Паралелно, холандска компанија је успјела да постигне договоре с пилотима и другим групама радника, што је додатно појачало фрустрацију међу запосленима које представљају ФНВ и ЦНВ.

Недјељу дана касније, у сриједу 17. септембра, планирана је и четворочасовна обустава рада, што би могло изазвати кашњења и поремећаје у саобраћају на једном од најпрометнијих европских чворишта.

Подијели:

Тагови:

летови

Холандија

avio saobraćaj

otkazani letovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Зворнику претучен полицијски инспектор, нападач ухапшен

Хроника

У Зворнику претучен полицијски инспектор, нападач ухапшен

17 ч

1
Угашена стрaница Гинтера Фелингерa на српском и енглеском језику

Свијет

Угашена стрaница Гинтера Фелингерa на српском и енглеском језику

17 ч

1
Упозорење метеоролога: Пријети више појава

Друштво

Упозорење метеоролога: Пријети више појава

17 ч

0
Ајна Ђукић оптужена за брутално убиство мајке

Хроника

Ајна Ђукић оптужена за брутално убиство мајке

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner