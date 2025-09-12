Logo
Откривен идентитет осумњиченог за убиство Чарлија Кирка: Полицији га пријавио отац

12.09.2025

15:23

Откривен идентитет осумњиченог за убиство Чарлија Кирка: Полицији га пријавио отац
Фото: Utah's department of public safety

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка је идентификован као Тајлер Робинсон (22) из Јуте, пишу медији.

Тајлера је наводно препознао отац, који га је и пријавио полицији.

Од почетка је сарађивао с властима, а како пишу поједини амерички медији, Тајлер је оцу и признао злочин.

Према информацијама, отац је након синовог признања одмах контактирао надлежне службе. Не само да је обавијестио власти о ономе што је сазнао, већ је и осигурао сина како би спречио бјекство до доласка полиције и формалног привођења.

ФБИ ће на конференцији за медије саопштити више информација о осумњиченом.

Вијест да је осумњичени ухапшен прво је саопштио предсједник САД Доналд Трамп.

Подсјетимо, Трампова изјава долази након дводневне потраге за осумњиченим, у којој су власти у сриједу, 10. септембра испитале и пустиле двије особе у вези са убиством Чарлија Кирка.

Потрага је потом настављена, а амерички Федерални истражни биро (ФБИ) је објавио слике особе за коју се вјерује да је повезана са убиством Кирка.

Вјерује се да је стријелац једном пуцао са оближњег крова у "циљаном нападу" на Кирка, према подацима Одјељења за јавну безбиједност Јуте, које води истрагу заједно са ФБИ-јем.

Чарли Кирк убијен је 10. септембра током јавне дебате под називом "Докажи да гријешим" на Универзитету Јута Вели.

Предсједник САД Доналд Трамп наредио је да заставе широм земље буду спуштене на пола копља у Киркову част.

(Телеграф.рс)

