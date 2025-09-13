Откривени нови, потресни детаљи из живота убијене Ирине Зарутске

Извор:
Украјинка Ирина Зарутска (23), која је са породицом избјегла из Кијева у САД бежећи од рата, брутално је убијена у возу у Шарлоту.
Њена трагична смрт потресла је све који су је познавали, а породица каже да је "заљубљена у амерички сан" градила нови живот од нуле.
Ирина Зарутска била је веома брижна особа која је вољела да помаже људима, испричао је њен ујак за "Пипл".
Иако још није савладала енглески језик, 23-годишња украјинска избјеглица изградила је снажне везе са људима, како са младима, тако и са старима за три године које је провела у Сјеверној Каролини.
То се јасно видјело на опелу и сахрани прошлог мјесеца, којима је присуствовало много људи чије је животе дотакла откако су она, њена мајка и двоје млађе браће и сестара стигли у САД из Кијева у августу 2022. године, прича њен ујак.
Зарутска је била "лијепак" породице, каже он.
Ујак, који је желио да остане анониман, каже да је само из старачког дома у којем је радила у Хантерсвилу (Сјеверна Каролина) дошло око 100 људи да ода почаст.
"То је био један од њених првих послова", каже он.
Дом, удаљен километар или два од куће коју су он и супруга отворили за Зарутску и њену породицу, организовао је аутобусе како би станари могли да присуствују опелу.
Ирина, њена мајка, брат и сестра живјели су са ујаком и ујном од доласка у САД па све до маја.
"Оно што нас је мотивисало да их извучемо из Украјине била је слика на којој су се збијени крили у склоништу близу свог стана у Кијеву" каже он.
"Нису жељели да дођу у ову земљу да буду терет", наставља.
"Жељели су да дођу да изграде нови живот", у даху изговара.
Зарутскин живот трагично је прекинут када је избодена ножем у возу лаке жељезнице у Шарлоту 22. августа. Осумњичени, 34-годишњи Декарлос Браун Млађи, ухапшен је под оптужбом за убиство првог степена. Министарство правде га је такође оптужило за изазивање смрти у јавном превозном систему.
Наиме, Ирина се враћала кући из пицерије у којој је радила те вечери када је убијена. Њен ујак каже да је брзо напредовала од почетне позиције до куварице. Пицерија "Зепедис" у Шарлоту описала ју је у саопштењу као "невјероватну радницу" и "праву пријатељицу". Власник пицерије био је међу онима који су присуствовали сахрани.
Њена амбиција и шарм издвајали су је, каже ујак, и изазивали дивљење многих. Од доласка у САД, Ирина је тражила да ради - чувала је дјецу, шетала псе по комшилуку - и учила енглески.
"Била је заиста, заиста брижна особа, вољела је да помаже људима", каже он.
Рат у Украјини тешко јој је падао, али је остала фокусирана на оно што жели да постигне у животу, додаје.
Жељела је да постане ветеринарски техничар и, поред рада са пуним радним временом у пицерији, похађала је часове на колеџу како би усавршила енглески. Такође је учила да вози.
"Покушао сам да је научим да вози, али мислим да је језичка баријера у почетку отежавала", каже ујак.
"Али онда је њен дечко преузео ствар и заиста је научио да вози", прича даље.
Ирина је штедила новац да купи свој први ауто и очекивало се да сљедећег мјесеца положи возачки испит.
У једној од посљедњих размијењених порука, ујак ју је питао како је, а она му је поносно рекла да је успјела да купи ауто и научи да вози.
"Прво путовање које је планирала након што добије возачку било је да дође и посјети моју супругу и мене", испричао је.
Каже да жели да се Ирина памти по свом доприносу друштву и љубави према породици.
Њено убиство оставило је празнину у тијесно повезаној породици. Отац није могао да присуствује сахрани и укопу, већ је све пратио путем ФејсТајм позива, док је плакао заједно са њеном мајком.
Украјинска амбасада понудила је помоћ да се њени посмртни остаци пренесу у домовину, али је породица то одбила - што ујак види као "дубок" доказ да се Ирина "толико заљубила у амерички сан".
Иза ње су остали родитељи, Ана Зарутска и Станислав Зарутски, брат и сестра Валерија и Бохдан, као и животни партнер Стас Никулиција и други рођаци, преноси "Телеграф".
