Извор:
РТ Балкан
08.09.2025
11:49
Коментари:0
Припадници Федералне службе безбедности (ФСБ) Руске Федерације привели су држављанина Азербејџана у Ставропољском крају због припреме терористичких напада, саопштила је ФСБ.
"У Ставропољском крају приведен је држављанин Азербејџана који се самоиницијативно придружио украјинској терористичкој организацији забрањеној у Руској Федерацији. По налогу њених вођа, спровео је детаљно извиђање низа објеката, предодређених за извршење саботажних и терористичких аката, укључујући и административне зграде органа за спровођење закона и транспортне инфраструктуре у граду Јесентуки и Ставропољу", наводи се у саопштењу.
Према подацима ФСБ-а, он је набавио компоненте неопходне за израду експлозивних направа. Потом је намјеравао, користећи знање и вјештине стечене током службе у специјалним снагама оружаних снага Азербејџана, да састави неколико експлозивних направа за терористичке нападе.
Током истраге, од њега су заплијењене компоненте за израду експлозивних направа, комуникациона опрема и електронски уређаји који садрже информације које разоткривају његове незаконите активности у интересу украјинске терористичке организације.
Kolejne zatrzymanie w Rosji…— Biełsat (@Bielsat_pl) September 8, 2025
Tym razem FSB twierdzi, że zapobiegła atakowi terrorystycznemu w Kraju Stawropolskim zatrzymując obywatela Azerbejdżanu. Według służby mężczyzna miał złożyć przysięgę wierności ukraińskiemu batalionowi wyzwoleńczemu pic.twitter.com/krYQQWYdl8
