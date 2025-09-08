Logo
Large banner

Овако то раде Руси: Ево како је "пао" осумњичени за тероризам

Извор:

РТ Балкан

08.09.2025

11:49

Коментари:

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Фото: screenshot

Припадници Федералне службе безбедности (ФСБ) Руске Федерације привели су држављанина Азербејџана у Ставропољском крају због припреме терористичких напада, саопштила је ФСБ.

"У Ставропољском крају приведен је држављанин Азербејџана који се самоиницијативно придружио украјинској терористичкој организацији забрањеној у Руској Федерацији. По налогу њених вођа, спровео је детаљно извиђање низа објеката, предодређених за извршење саботажних и терористичких аката, укључујући и административне зграде органа за спровођење закона и транспортне инфраструктуре у граду Јесентуки и Ставропољу", наводи се у саопштењу.

Према подацима ФСБ-а, он је набавио компоненте неопходне за израду експлозивних направа. Потом је намјеравао, користећи знање и вјештине стечене током службе у специјалним снагама оружаних снага Азербејџана, да састави неколико експлозивних направа за терористичке нападе.

Током истраге, од њега су заплијењене компоненте за израду експлозивних направа, комуникациона опрема и електронски уређаји који садрже информације које разоткривају његове незаконите активности у интересу украјинске терористичке организације.

Подијели:

Тагови:

FSB

terorizam

Русија

Азербејџан

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рањена д‌јевојка (24), мета био младић са којим је била на мотору

Регион

Рањена д‌јевојка (24), мета био младић са којим је била на мотору

1 д

0
Након пуцњаве у Јерусалиму, израелска војска опколила неколико села око Рамале

Свијет

Након пуцњаве у Јерусалиму, израелска војска опколила неколико села око Рамале

1 д

0
"Камиказа" за воланом: Држављанин БиХ возио камион са скоро четири промила

Хроника

"Камиказа" за воланом: Држављанин БиХ возио камион са скоро четири промила

1 д

0
Шокантно убиство младе Украјинке изазвало бурне реакције јавности у Америци

Свијет

Шокантно убиство младе Украјинке изазвало бурне реакције јавности у Америци

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner