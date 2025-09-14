Logo

Ово је посљедње љето мира: Мрачне прогнозе из Њемачке

Ово је посљедње љето мира: Мрачне прогнозе из Њемачке

"Можда ће љето 2025. бити посљедње љето које смо доживјели у миру" - ово је изјава коју је дао њемачки војни историчар и професор Сонке Најцел, а која је узбуркала њемачку и ширу европску јавност.

Док неки аналитичари вјерују да је Русија, која се бори да постигне своје циљеве у Украјини, највећа војна пријетња, Најцел се не слаже.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик: Историјска тежња Срба на овим просторима се апсолутно остварује

Он препоручује да се НАТО припреми за најгори сценарио. Са његове тачке гледишта, њемачка војска Бундесвер је нефункционалан систем и свака реформа ће бити огроман задатак за владу у Берлину.

Најцел вјерује да ће влада предузети неке реформске мјере, али да је мало вјероватно да ће то бити интервенције које су Њемачкој и Европи заиста потребне на војном или одбрамбеном пољу.

Дисфункционални њемачки Бундесвер, према његовим ријечима, треба да се фокусира на кључне области:

  • Одбрана од беспилотних летјелица,
  • Противваздушна одбрана,
  • Муниција.

Непредвидива Кина

Уље на ватру додаје непрекидна бука кинеске војске на обали Тајвана, упозорава војни аналитичар Стефан Најман.

Као резултат тога, неки стручњаци страхују да би се моћни кинески лидер Си Ђинпинг осјећао охрабреним и ризиковао напад на Тајван у сенци сукоба у Украјини.

Кинеска влада већ дуго тврди да је Тајван дио њене територије, иако Тајван функционише као независна земља са сопственом владом и системом.

hitna pomoc

Хроника

Мајка преминулог дјечака из Коњица оптужује докторку: ''Зашто дијете није превезено санитетом до Мостара?''

Пекинг је посљедњих година појачао своје војне вјежбе у близини Тајвана, што је дио стратегије за повећање притиска на острвску државу. Војне вјежбе укључују поморске и ваздушне маневре који симулирају блокаде и нападе на кључну тајванску инфраструктуру. Такве активности су осмишљене да застраше тајвански народ и покажу кинеску војну моћ.

Кина је у више наврата пријетила да ће употријебити силу ако се Тајван формално прогласи независном државом. Ове пријетње су појачане великим војним вјежбама и демонстрацијама силе које укључују најновију војну технологију, као што су носачи авиона и напредни борбени авиони. Тајван је ојачао своју одбрану и повећао војну спремност као одговор, али остаје у великој мјери ослоњен на америчку подршку.

Овај рат био би катастрофа за цијели свијет

Америка има дугогодишњу посвећеност одбрани Тајвана, што је дио Закона о односима са Тајваном из 1979. године.

Овај закон предвиђа да ће САД обезбиједити Тајвану средства за самоодбрану. У скорије вријеме, САД су ојачале своје војно присуство у региону и повећале продају оружја Тајвану како би осигурале да је острво у стању да се брани од могуће кинеске агресије.

Елита 9

Сцена

Елита 9: Ово су учесници, међу њима и младић из Српске

Амерички министар одбране Пит Хегсет пружио је Тајвану оно што он назива пакетом за "убједљиво одвраћање", што значи да ће САД осигурати да Кина не може лако да нападне острво.

Могућност рата између САД и Кине највише забрињава аналитичаре. Такав сукоб би имао катастрофалне посљедице за цијели свијет и потопио би економије.

Кина је значајно повећала своје војне способности посљедњих година, укључујући развој напредних ракетних система, носача авиона и других војних технологија.

Поред тога, Кина се ангажује у заједничким војним вјежбама са другим земљама као што су Иран и Русија, додатно јачајући свој антизападни војни савез и способности.

Дронови улијећу у НАТО земље

На небу изнад Балкана јуче је дошло до драме која је трајала 50 минута.

аница лазар иг

Сцена

Клечи у води и позира: Скинула се 39 година млађа дјевојка Лазара Ристовског

Према ријечима румунског министра, радарски системи открили су беспилотну летјелицу док се приближавала румунском ваздушном простору, након чега су два борбена авиона Ф-16 подигнута да је пресретну.

"Авиони су полетјели и уочили беспилотну летјелицу, били су веома близу обарања. Дрон је летио веома ниско и у једном тренутку се окренуо назад према Украјини", рекао је он.

Инцидент се догодио само неколико дана након што је најмање 19 беспилотних летјелица ушло у пољски ваздушни простор, у ономе што су пољски званичници описали као "намјерно циљани" напад и провокацију, преноси "Новице.си".

Њемачка

vojska

rat

sukob

Кина

Русија

NATO

Tajvan

