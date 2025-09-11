Ово су посљедње ријечи Чарлија Кирка

Извор:
Б92
11.09.2025
Амерички десничарски активиста Чарли Кирк упуцан је на скупу на Универзитету Јута, непосредно након што је одговарао на питање о масовним пуцњавама.
Кирк је на скупу у Јути говорио о трансродним масовним пуцњавама у Сједињеним Америчким Државама.
"Да ли знате колико је трансродних Американаца извршило масовне пуцњаве у посљедњих 10 година", упитао је неко из публике Кирка.
На то је Чарли Кирк одговорио: "Превише".
Десница због убиства Кирка најављује обрачун: Ово је рат
Особа из публике затим је рекла активисти да је у питању пет, а онда је Кирк добио додатно питање – "да ли зна колико је масовних стријелаца било у САД у посљедњих 10 година".
"Рачунамо ли насиље банди или не", питао је Кирк.
Само тренутак касније чуо се пуцањ. Снимци који круже друштвеним мрежама приказују како се Кирк руши на сцени, док му крв иде из врата.
У болници је убрзо подлегао повредама, а нападач је још увијек у бјекству.
