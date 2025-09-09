Ово су убијени у нападу на Катар - ФОТО

Извор:
Најмање пет особа погинуло је у израелском ваздушном нападу на Катар, јављају тамошњи медији.
Према тренутним информацијама, наводи се да су погинули били чланови Хамаса, али не и дио руководства.
Погинули су син вође Хамаса у Гази Химам ал-Хаја, Халил ал-Хаје, Џихад Лабад Абу Билал и три сарадника, што се вјероватно односи на тјелохранитеље или савјетнике високих званичника Хамаса - Абдулаха Абу Халила, Моамена Абу Омара и Ахмада Абу Малека.
Напад на Катар однио животе, расте број мртвих
Израелски званичници су изјавили да су све оптимистичнији да је руководство Хамаса убијено након што је на то мјесто бачено 10 бомби, напомињући да је Хамас у прошлости покушавао прикрити губитак својих лидера.
Огласила се и Бијела кућа из које је званичник казао како је Израел обавијестио СједињенеАмеричке Државе прије него што је извео ваздушне нападе на високе вође Хамаса у главном граду Катара.
На друштвеним мрежама објављене су фотографије убијених у ваздушном нападу.
Also reportedly eliminated in Qatar 🇶🇦:— Aleph א (@no_itsmyturn) September 9, 2025
-Ahmed Abdul-Malik, aide to Khalil al-Hayya
-Abdullah Abdulwahid, manager and aide to Bassem Naim
-Moamen Jawad Hassouna, aide to Khalil al-Hayya
-Jihad Labad, director of Dr. Khalil Al-Hayya's office pic.twitter.com/O79CaazXIM
