Пала гигантска пиратска мрежа: Полиција угасила сервис са 19.000 ТВ канала

Аутор:АТВ редакција
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У акцији бугарске полиције и Европола, угашен је велики пиратски ИПТВ сервис, а њен администратор је ухапшен.
Бугарска полиција угасила је пиратску ИПТВ платформу која је нудила више од 19.000 ТВ канала и скоро 100.000 филмова, серија и других садржаја са различитих стриминг сервиса. У акцији је ухапшен и администратор пиратског сервиса.
Према информацијама бугарског Министарства унутрашњих послова, сервис је омогућавао гледање телевизијских канала и садржаја са стриминг платформи без одговарајућих лиценци.
Полицијска акција спроведена је 7. октобра у сарадњи са стручњацима за сајбер криминал и представником Европола. У њој су учествовале полицијске јединице из бугарских градова Трговиште, Шумен и Разград.
Током претреса једне адресе у Трговишту, истражитељи су идентификовали особу која је управљала платформом. Прегледана су и два возила, а пронађени су и докази о неовлашћеном коришћењу садржаја заштићених ауторским правима.
(Мондо)
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