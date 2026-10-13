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Пала гигантска пиратска мрежа: Полиција угасила сервис са 19.000 ТВ канала

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13.10.2026 13:04

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Лого пирата са натписом "само пирати"
Фото: Pexels/Mateusz Dach

У акцији бугарске полиције и Европола, угашен је велики пиратски ИПТВ сервис, а њен администратор је ухапшен.

Бугарска полиција угасила је пиратску ИПТВ платформу која је нудила више од 19.000 ТВ канала и скоро 100.000 филмова, серија и других садржаја са различитих стриминг сервиса. У акцији је ухапшен и администратор пиратског сервиса.

Према информацијама бугарског Министарства унутрашњих послова, сервис је омогућавао гледање телевизијских канала и садржаја са стриминг платформи без одговарајућих лиценци.

Полицијска акција спроведена је 7. октобра у сарадњи са стручњацима за сајбер криминал и представником Европола. У њој су учествовале полицијске јединице из бугарских градова Трговиште, Шумен и Разград.

Током претреса једне адресе у Трговишту, истражитељи су идентификовали особу која је управљала платформом. Прегледана су и два возила, а пронађени су и докази о неовлашћеном коришћењу садржаја заштићених ауторским правима.

(Мондо)

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Тагови :

Пиратски ИПТВ сервис

Сајбер криминал

Илегалан стриминг и филмови

технологија

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