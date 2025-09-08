Пала влада у Француској

Извор:
Телеграф
08.09.2025
19:09
Коментари:0
Пала је влада у Француској. Већина посланика у Скупштини изгласала је неповјерење премијеру Франсои Бајруу.
Национална скупштина Француске изгласала је његово разрјешење с 364 гласа против и 194 за, чиме је срушена његова мањинска влада.
Регион
Ухапшен притвореник који је јутрос побјегао из клиничког центра
Ово је четврти премијер коме је изгласано неповјерење, а кога је поставио предсједник Емануел Макрон, пише Телеграф.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму