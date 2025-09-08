Logo
Пала влада у Француској

Извор:

Телеграф

08.09.2025

19:09

Пала влада у Француској
Фото: Atypeek Dgn/Pexels

Пала је влада у Француској. Већина посланика у Скупштини изгласала је неповјерење премијеру Франсои Бајруу.

Национална скупштина Француске изгласала је његово разрјешење с 364 гласа против и 194 за, чиме је срушена његова мањинска влада.

Регион

Ухапшен притвореник који је јутрос побјегао из клиничког центра

Ово је четврти премијер коме је изгласано неповјерење, а кога је поставио предсједник Емануел Макрон, пише Телеграф.

Француска

pala vlada

