Паника на небу: Стравична турбуленција тресла авион, стјуарди завршили у хитној

Блиц
12.09.2025
15:49
На лету компаније ИТА Ервејс из Бангкока ка Риму дошло је до снажне турбуленције, али је авион типа Еррбас А330 безбедно слетио на међународни аеродром Леонардо да Винчи.
Два члана посаде задобила су лакше повреде и одмах по слијетању у престоницу пружена им је медицинска помоћ, након чега су убрзо пуштени.
Путници су пријавили моменте забринутости у авиону због изузетно јаких потреса током лета. Упркос томе, авион је слетио редовно, без посљедица по безбједност авиона и већину путника. Повријеђени стјуарди збринути су на лицу мјеста и нису имали озбиљније повреде.
Стручњаци наглашавају да је турбуленција потпуно нормална појава на авио-рутама широм свијета, нарочито на дугим међуконтиненталним линијама. Иако може изазвати нелагодност код путника, модерни авиони пројектовани су да издрже изузетно висока оптерећења, а посаде су обучене да се носе са оваквим ситуацијама.
