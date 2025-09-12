Logo
Паника на небу: Стравична турбуленција тресла авион, стјуарди завршили у хитној

Извор:

Блиц

12.09.2025

15:49

Паника на небу: Стравична турбуленција тресла авион, стјуарди завршили у хитној
Фото: Pexels

На лету компаније ИТА Ервејс из Бангкока ка Риму дошло је до снажне турбуленције, али је авион типа Еррбас А330 безбедно слетио на међународни аеродром Леонардо да Винчи.

Два члана посаде задобила су лакше повреде и одмах по слијетању у престоницу пружена им је медицинска помоћ, након чега су убрзо пуштени.

Полиција ФБиХ

Хроника

Одређен притвор Ахмеду Кастратију осумњиченим за убиство

Путници су пријавили моменте забринутости у авиону због изузетно јаких потреса током лета. Упркос томе, авион је слетио редовно, без посљедица по безбједност авиона и већину путника. Повријеђени стјуарди збринути су на лицу мјеста и нису имали озбиљније повреде.

Настрадала дјевојка

Хроника

Правила селфи, таласи је одвукли: Ово је дјевојка која се утопила на Луштици

Стручњаци наглашавају да је турбуленција потпуно нормална појава на авио-рутама широм свијета, нарочито на дугим међуконтиненталним линијама. Иако може изазвати нелагодност код путника, модерни авиони пројектовани су да издрже изузетно висока оптерећења, а посаде су обучене да се носе са оваквим ситуацијама.

(Блиц)

