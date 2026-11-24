Аутор:АТВ редакција
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Током велике операције покренуте у пошумљеном подручју сјеверно од Истанбула ради праћења и проналажења, како се сумњало лавице, утврђено је да животиња није лав нити било која друга врста веће мачке, саопштено је данас из канцеларије гувернера Истанбула.
Током викенда полицији у области Зекеријаков на европској страни Истанбула пријављено је да је на надзорним камера уочена животиња која подсјећа на лава након чега је покренута велика потрага турских безбједнисних снага и специјализованих тимова.
На турским медијима емитован је снимак надзорних и топлотних камера на којем се види већа мачка како се креће кроз шуму и тимови који претражују ширу област Саријер која се граничи са Босфорским мореузом и Црним морем.
У саопштењу из канцеларије гувернера Истанбула наводи се да су област претражиле специјализоване екипе, а из ваздуха то је учињено дроновима опремљеним термо камерама и постављени су разни мамци те замке које се активирају покретом.
"Током операције није пронађен конкретан доказ о присуству лава. На основу новог снимка насталог из разних углова утврђено је да у питању није лав нити било која друга врста велике мачке", истиче се у саопштењу, преноси "Срна".
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