Паника због снимка: Русија распоредила моћни Искандер у срцу Европе?

Паника је захватила друштвене мреже након појаве снимка који наводно приказује распоређивање руског ракетног система Искандер у Калињинградској области, код границе са Пољском.
Ово је дио великих заједничких војних вјежби Русије и Бјелорусије под називом "Запад-2025", које се одржавају у напетом тренутку руско-украјинског рата, али аутентичност снимка није потврђена.
Вјежбе укључују симулацију одбране Русије и Бјелорусије од напада, као и уништавање непријатеља са учешћем савезничких снага.
Сателити снимили нешто забрињавајуће у мистериозној руској бази
Кремљ тврди да вјежбе нису усмјерене против било које земље.
Искандер је мобилни ракетни систем кратког домета који може прецизно да гађа стратешке циљеве, носи различите врсте бојевих глава, укључујући и нуклеарне, а способан је да избјегне противракетну одбрану.
Све ово дешава се након инцидента са појавом дронова изнад Пољске који је подигао тензије. Запад га сматра провокацијом Русије, док Москва тврди да дронови потичу из Украјине.
The Russian Armed Forces have reportedly deployed an Iskander missile system on a highway in the Kaliningrad region, near the Polish border. pic.twitter.com/wD44t4fTM3— Clash Report (@clashreport) September 13, 2025
1 ч0
1 ч0
1 ч0
1 ч0
