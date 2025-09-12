Пензионер се џипом закуцао у прозор вртића: Погинуо дјечак (2), повријеђено 6 малишана

12.09.2025
17:32
Коментари:0
Једно дијете је погинуло, а шесторо је повређено када се аутомобил, којим је управљао пензионер, у сриједу закуцао у вртић у канадском граду Ричмонд Хилу.
Полиција је саопштила да је погинули дјечак имао двије године и проглашен је мртвим у болници.
Још једно дијете је хоспитализовано са тешким повредама, док остала дјеца немају повреде опасне по живот.
Повријеђена дјеца су узраста између једне и три године.
Градови и општине
Додик: Трагично је гледати Приједор у тренуцима поплава, то нисмо могли да игноришемо
Према саопштењу локалне полиције, мушкарац у седамдесетим годинама ухапшен је на лицу мјеста.
У четвртак ујутру полиција је саопштила да је оптужен за изазивање смрти дјетета и наношење тешких тјелесних повреда.
Полиција у овом тренутку мисли да се ради о случајном инциденту, али ће више тога бити познато када се истрага заврши, преноси Телеграф.
Свијет
Убица Чарлија Кирка носио костим Доналда Трампа за Ноћ вјештица: Мајка све објавила на мрежама
"Још увијек истражујемо редослијед догађаја, али према тренутно доступним информацијама сматрамо да ово није намјеран чин. Џип је прије судара био паркиран на паркингу, а затим је из још непознатих разлога возач ударио својим аутомобилом и пробио прозор собе гдје су се дјеца играла", наводи се у саопштењу полиције.
Градови и општине
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму