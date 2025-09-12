Logo
Пензионер се џипом закуцао у прозор вртића: Погинуо дјечак (2), повријеђено 6 малишана

12.09.2025

17:32

Пензионер се џипом закуцао у прозор вртића: Погинуо дјечак (2), повријеђено 6 малишана
Фото: Pixabay

Једно дијете је погинуло, а шесторо је повређено када се аутомобил, којим је управљао пензионер, у сриједу закуцао у вртић у канадском граду Ричмонд Хилу.

Полиција је саопштила да је погинули дјечак имао двије године и проглашен је мртвим у болници.

Још једно дијете је хоспитализовано са тешким повредама, док остала дјеца немају повреде опасне по живот.

Повријеђена дјеца су узраста између једне и три године.

Према саопштењу локалне полиције, мушкарац у седамдесетим годинама ухапшен је на лицу мјеста.

У четвртак ујутру полиција је саопштила да је оптужен за изазивање смрти дјетета и наношење тешких тјелесних повреда.

Полиција у овом тренутку мисли да се ради о случајном инциденту, али ће више тога бити познато када се истрага заврши, преноси Телеграф.

"Још увијек истражујемо редослијед догађаја, али према тренутно доступним информацијама сматрамо да ово није намјеран чин. Џип је прије судара био паркиран на паркингу, а затим је из још непознатих разлога возач ударио својим аутомобилом и пробио прозор собе гдје су се дјеца играла", наводи се у саопштењу полиције.

