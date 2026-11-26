Аутор:АТВ редакција
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ЕУ тешко може да добије улогу посредника или учесника у процесу проналажења рјешења за сукоб у Украјини због својих ултиматума, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је у разговору са новинаром Павелом Зарубином коментарисао услове које је ЕУ поставила за почетак мировног процеса, након што је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен позвала на "зимско енергетске примирје" и неометан приступ пловила украјинским лукама.
"Наравно, уз такве ултиматуме је веома тешко добити улогу посредника или учесника у мировним преговорима", навео је Песков, преноси Срна.
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