Аутор:АТВ редакција
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Нова рунда трилатералних преговора о Украјини биће одржана ускоро, изјавио је за Спутњик портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
"Састанак ће бити ускоро, али за сада нема извјесности у погледу датума", рекао је он.
Што се тиче места гдје може бити одржан, Москва за сада рачуна на Абу Даби, али су могуће и друге опције.
Претходна рунда консултација Москве, Вашингтона и Кијева одржана је у Абу Дабију 10. и 11. новембра.
Шеф руске делегације Владимир Медински изјавио је да су стране успјеле да се приближе миру, али да сада много тога зависи од свих учесника процеса. Према његовим ријечима, главна тема била је будућа архитектура европске безбједности након окончања сукоба.
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Стране су се договориле и о новој великој размјени заробљеника између Русије и Украјине, чији ће конкретни детаљи бити објављени ускоро.
(Sputniknews.com)
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