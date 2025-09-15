Logo
Песков: НАТО ратује против Русије

Извор:

Спутник Србија

15.09.2025

13:02

Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

НАТО дефакто води рат против Русије, то је очигледно, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

„НАТО ратује против Русије. То је очигледно и не захтијева никакве додатне доказе. НАТО је дефакто укључен у овај сукоб“, рекао је Песков новинарима.

Ненад Стевандић-01092025

Република Српска

Стевандић: Више него икад потребно јединство, али и мудрост Срба

Раније је министар спољних послова Пољске Радослав Сикорски, боравећи у Кијеву, изјавио да НАТО не ратује против Русије. Званични представник Министарства спољних послова Русије Марија Захарова, коментаришући речи Сикорског о томе да у ЕУ нема добровољаца за рат против Русије ради одбране Украјине, изјавила је да је „требало раније то признати“, пише Спутњик.

Дмитриј Песков

