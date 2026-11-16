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Песков: Потпуно неосноване оптужбе Естоније и других европских земаља

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АТВ редакција
16.11.2026 12:17

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Оптужбе против Русије које износе Естонија и друге европске земље у вези са наводном улогом у субверзивним активностима су потпуно неосноване и Москва их категорично одбацује, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Чујемо такве оптужбе не само из Талина, већ и из других европских пријестоница. Све те изјаве су у потпуности неосноване, нелогичне и немају доказе", одговорио је Песков на питање у вези са одлуком Талина да затвори границу са Русијом због наводне саботаже једног од предузећа естонске намјенске индустрије.

Према ријечима Пескова, Русија из поменутих разлога не може да прихвати такве оптужбе нити ће их прихватити, пренио је ТАСС.

"Одбацујемо и у потпуности негирамо такве оптужбе", нагласио је Песков, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Естонија

Дмитриј Песков

Гранични прелаз

санкције

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