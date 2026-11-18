Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Важно је да Русија схвати да ли су Европљани искрени у вези са проналажењем рјешења за сукоб у Украјини, као што је то случај са САД, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Прво морамо да видимо да ли су они ријешени да покушају да донесу нешто једнако искрено као САД. Можда није увијек успјешно или брзо колико бисмо жељели, али барем покушајте да представите неке формуле како бисмо пронашли мирно рјешење. За сада то не видимо", навео је Песков.
Он је нагласио да се од Европљана чују агресивне изјаве о Русији, па се поставља питање да ли ће они моћи да помогну у проналажењу рјешења за сукоб у Украјини, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму