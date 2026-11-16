Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Русија је више за то да се одржи одвојени састанак између руског предсједника Владимира Путина и америчког лидера Доналда Трампа, рекао је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков
"Постоји могућност коју би ми вољели, а то је усаглашен и одвојен састанак на којем се може разговарати сат или дуже", изјавио је Песков, преноси руска новинска агенција ТАСС.
Према његовим ријечима, постоји могућност приватних разговора негдје на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК). Он је додао да су обје опције могуће, али да ће видјети како ће се ситуација развијати.
Економија
У Српској 24 малољетника су власници или сувласници фирми
Москва и Вашингтон потврдили су раније да ће се предсједници Кине, САД и Русије Си Ђинпинг, Доналд Трамп и Владимир Путин састати у четвртак на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК) у јужном кинеском граду Шенџену, преноси Срна.
Кина ове године предсједава АПЕК-у и домаћин је самита.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
4 ч0
Србија
4 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму