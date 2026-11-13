Песков: Зеленски практично признао

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол Кремља Дмитриј Песков оцијенио је да је Владимир Зеленски практично признао да Русија контролише Константиновку, коментаришући тврдње украјинске стране да Москва намерава да искористи предложену хуманитарну мисију за ротацију својих војника.
„Ако они сматрају да ми користимо хуманитарну мисију за ротацију војника, онда се слажу са тим да контролишемо Константиновку“, изјавио је Песков за РИА Новости.
Он је истакао да су руске снаге спремне да започну деминирање подручја око града, за шта би, према његовим ријечима, било потребно пет дана.
„Ако Украјинци, како тврде, контролишу Константиновку, нека они то ураде. Нека спроведу деминирање“, поручио је портпарол руског предсједника.
Песков је навео да Москва очекује да хуманитарна мисија буде спроведена под руководством омбудсмана Русије и Украјине, уз медијски надзор. Нагласио је да је циљ иницијативе евакуација цивилног становништва из града.
Руски предсједник Владимир Путин предложио је у четвртак, током састанка са специјалним изасланицима америчког председника Доналда Трампа Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, организовање хуманитарне мисије у Константиновки по узору на искуство из Аљошки.
Путин је том приликом изјавио да Русија контролише Константиновку и да је спремна да осигура безбједност хуманитарне операције, преноси Спутњник.
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