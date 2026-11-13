Logo

Песков: Зеленски практично признао

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 14:09

Коментари:

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Портпарол Кремља Дмитриј Песков оцијенио је да је Владимир Зеленски практично признао да Русија контролише Константиновку, коментаришући тврдње украјинске стране да Москва намерава да искористи предложену хуманитарну мисију за ротацију својих војника.

„Ако они сматрају да ми користимо хуманитарну мисију за ротацију војника, онда се слажу са тим да контролишемо Константиновку“, изјавио је Песков за РИА Новости.

Он је истакао да су руске снаге спремне да започну деминирање подручја око града, за шта би, према његовим ријечима, било потребно пет дана.

„Ако Украјинци, како тврде, контролишу Константиновку, нека они то ураде. Нека спроведу деминирање“, поручио је портпарол руског предсједника.

Песков је навео да Москва очекује да хуманитарна мисија буде спроведена под руководством омбудсмана Русије и Украјине, уз медијски надзор. Нагласио је да је циљ иницијативе евакуација цивилног становништва из града.

Руски предсједник Владимир Путин предложио је у четвртак, током састанка са специјалним изасланицима америчког председника Доналда Трампа Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, организовање хуманитарне мисије у Константиновки по узору на искуство из Аљошки.

Путин је том приликом изјавио да Русија контролише Константиновку и да је спремна да осигура безбједност хуманитарне операције, преноси Спутњник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Украјина

Константиновка

Руска војна операција 2026

Коментари (0)

Више из рубрике

Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.

Свијет

Њемачка презадужена: Милиони људи не могу да враћају дугове

35 мин

0
Дјечак се игра док се зграда урушава у Бруклину.

Свијет

(УЗНЕМИРУЈУЋЕ) Дјеца се безбрижно играла, а онда је цијела зграда почела да се руши

1 ч

0
Покушај убиства Сергеја Заворотног

Свијет

Разнесен ауто у Москви: На мети помоћник бившег премијера Украјине

2 ч

0
Кремљ: Путин никад није одбијао контакте са Европљанима

Свијет

Кремљ: Путин никад није одбијао контакте са Европљанима

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима