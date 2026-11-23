Аутор:АТВ редакција
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Њемачка, Италија, Пољска и Шведска придружиле су се Француској у оснивању међународног центра за одбрану који је заснован на вјештачкој интелигенцији, саопштено је из француског Министарства одбране.
"Њемачка, Италија, Пољска и Шведска званично су објавиле намјеру да се придруже међународном центру за вјештачку интелигенцију у сегменту одбране, током прве оснивачке конференције центра одржане у Рену 19. и 20. новембра", наводи се у саопштењу.
Министарство је потврдило да иницијатива остаје отворена за друге земље и додало да је циљ оснивања центра убрзавање спремности вјештачке интелигенције у подршци операцијама.
У центру ће се развијати најбоља пракса и предвиђено је да се повратне информације користе да би се обезбиједило да рјешења вјештачке интелигенције у потпуности задовољавају практичне потребе, преноси агенција Анадолија.
"Сљедећи корак биће сарадња са земљама учесницама на изради оснивачких текстова центра с циљем да се пуна оперативна способност достигне током сљедеће године", наводи се у саопштењу, преноси Срна.
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