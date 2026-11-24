Аутор:АТВ редакција
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Пет турских војника погинуло је у паду војног хеликоптера у Турској, саопштило је Министарство одбране.
Хеликоптер типа "АС532", који је био на тренажном лету, срушио се у у провинцији Ескишехир.
Свијет
Срушио се турски војни хеликоптер
Узрок пада још није утврђен.
BREAKING: A Turkish Air Force AS-532 helicopter has crashed during a training flight in Eskişehir, Türkiye.
The wreckage has been located, and search and rescue operations are underway. https://t.co/TeSmJ5QfNA— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026
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