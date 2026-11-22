Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се у суботу навече, 21. новембра, у мјесту Реисцхенхарт, у њемачкој савезној покрајини Баварској. Жена возач, мајка троје дјеце, након несреће је наводно побјегла с мјеста догађаја, оставивши дјецу у оштећеном аутомобилу.
Несрећа се догодила око 21:30 сати у општини Раублинг, у округу Росенхеим. Жена, која је управљала аутомобилом марке Волксваген, кретала се улицом Куфстеинер Страсе у правцу Бранненбурга.
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Приликом покушаја скретања улијево на раскрсници с улицом Фриедрицх-Риттер-Страсе изгубила је контролу над возилом. Аутомобил је прешао преко тротоара, пробио металну ограду и ударио у контејнер који се налазио иза ње. Возило се зауставило у нагнутом положају, при чему је један његов дио остао да виси у ваздуху.
Посебно забрињава чињеница да се на задњем сједишту налазило троје дјеце, сви стари десет година. Двоје дјеце наводно су дјеца жене која је возила, док је треће дијете од њене пријатељице.
Према првим информацијама, жена возач и сувозач били су под утицајем алкохола. Свједоци тврде да је жена након несреће напустила мјесто догађаја и оставила дјецу у возилу.
Наводно се вратила тек након доласка полиције и хитних служби. Полиција је обавила алкотестирање, а она је касније упућена и на вађење крви.
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Срећом, у несрећи нико није повријеђен. Осим оштећења аутомобила, уништена је и вањска ограда, а материјална штета процјењује се на неколико хиљада евра, преноси РадиоСарајево.
Полиција је покренула више поступака, укључујући истрагу због сумње на вожњу под утицајем алкохола, оштећење туђе имовине и друге могуће саобраћајне прекршаје.
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