Пијана пилоткиња изазвала хаос на лету

14.09.2025

13:15

Avion
Фото: Pexels

На лету авио-компаније Бритш БА1457 из Единбурга ка Лондон Хитроуу (ЛХР), догодио се несвакидашњи инцидент када је искусна пилоткиња британског националног авио-превозника, која је путовала као путница, приведена због пијанства и непримјереног понашања.

Кабинско особље је примјетило да је 51-годишњакиња била у видно алкохолисаном стању и агресивна према другим путницима, због чега је капетан одлучио да авион врати на гејт прије полетања.

Полиција Шкотске је ушла у авион чим је паркиран и одмах приступила привођењу. Према наводима британских медија, пилоткиња се снажно опирала и покушавала да удари полицајце. На крају је приведена и оптужена за кршење прописа везаних за авијацију и за напад на службена лица.

Лет, који је требало да траје мање од сат времена, каснио је више од 90 минута због интервенције полиције и завршних процедура, али је потом ипак безбједно обављен. Пилоткиња је била планирана да по доласку у Лондон преузме други лет, али је одмах суспендована док траје истрага.

Из Бритиш Ервејза су потврдили да је пилоткиња суспендована и да компанија у потпуности сарађује са властима. Због истраге нису жељели да коментаришу додатне детаље. Авио-компанија је нагласила да безбједност путника остаје апсолутни приоритет и да се сви пријављени инциденти озбиљно истражују.

Иако у тренутку инцидента није била на дужности, за пилоткињу важе строге компанијске процедуре и правила понашања, те се свако кршење третира са највећом озбиљношћу.

(Аеро.рс)

