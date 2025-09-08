Logo
Large banner

Почео ванредни састанак БРИКС-а: Прикључио се и Путин

08.09.2025

15:14

Коментари:

0
Почео ванредни састанак БРИКС-а: Прикључио се и Путин
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Предсjедник Руске Федерације Владимир Путин се придружио ванредном самиту БРИКС-а, који се одржава у формату видео-конференције, јавља дописник РИА Новости.

Раније су медији јавили да ће Бразил, на иницијативу предсједника Луиса Инасија Луле да Силве, 8. септембра, одржати ванредни виртуелни самит земаља чланица БРИКС-а ради разматрања трговинске политике америчког предсједника Доналда Трампа.

Radanovic

БиХ

Радановић: Свакодневни напади на Србе у ФБиХ

Трамп је 30. јула потписао извршну наредбу којом се уводе царине од 50 одсто Бразилу због акција које "представљају пријетњу Сједињеним Државама". Рекао је да ће свака земља која подржава "антиамеричку" политику БРИКС-а бити подвргнута додатним царинама.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић разговарала са Ханегбијем: Пријатељство Српске и Израела веома снажно

Лула да Силва је одговорио изјавом да намјерава да се фокусира на проналажење других трговинских партнера. Бразил је такође покренуо поступак рјешавања спорова у оквиру Свјетске трговинске организације, захтијевајући консултације са Вашингтоном, преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

БРИКС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умро човјек који је у Хрватској бранио Србе када нико други није смио

Регион

Умро човјек који је у Хрватској бранио Србе када нико други није смио

1 д

0
Радановић: Свакодневни напади на Србе у ФБиХ

БиХ

Радановић: Свакодневни напади на Србе у ФБиХ

1 д

0
Пуцњава у Скадру, има мртвих и рањених

Регион

Пуцњава у Скадру, има мртвих и рањених

1 д

0
Убица у ронилачком одијелу изрешетао младиће у башти кафића, ухапшен након удеса

Свијет

Убица у ронилачком одијелу изрешетао младиће у башти кафића, ухапшен након удеса

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner