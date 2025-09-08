Почео ванредни састанак БРИКС-а: Прикључио се и Путин

08.09.2025
15:14
Предсjедник Руске Федерације Владимир Путин се придружио ванредном самиту БРИКС-а, који се одржава у формату видео-конференције, јавља дописник РИА Новости.
Раније су медији јавили да ће Бразил, на иницијативу предсједника Луиса Инасија Луле да Силве, 8. септембра, одржати ванредни виртуелни самит земаља чланица БРИКС-а ради разматрања трговинске политике америчког предсједника Доналда Трампа.
Трамп је 30. јула потписао извршну наредбу којом се уводе царине од 50 одсто Бразилу због акција које "представљају пријетњу Сједињеним Државама". Рекао је да ће свака земља која подржава "антиамеричку" политику БРИКС-а бити подвргнута додатним царинама.
Лула да Силва је одговорио изјавом да намјерава да се фокусира на проналажење других трговинских партнера. Бразил је такође покренуо поступак рјешавања спорова у оквиру Свјетске трговинске организације, захтијевајући консултације са Вашингтоном, преноси РТ Балкан.
