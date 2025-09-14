Logo

Погинуло 15 путника у стравичној саобраћајној несрећи

14.09.2025

08:02

Погинуло 15 путника у стравичној саобраћајној несрећи
Фото: cottonbro studio/Pexels

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Мексику на полуострву Јукатан, погинуло је 15 људи, саопштио је секретар за јавну безбједност те мексичке савезне државе.

Несрећа се догодила на путу између Мериде и Кампече, а живот су изгубили путници који су путовали у приколици, аутомобилу и таксију, пренио је данас Ројтерс.

spc crkva manastir

Занимљивости

Славимо Симеона Столпника: Данас из куће у цркву треба да однесете ову ситницу

„Упућујемо изразе солидарности и подршке погођеним породицама у овом тешком тренутку", изјавио је гувернер Јукатана, Хоакин Диаз Мена, у објави на друштвеној мрежи Икс.

Несрећа Јабланица-13092025

Хроника

Несрећа за несрећом у БиХ: Претицао комбијем и изазвао удес

Диаз Мена је уједно нагласио да су хитна помоћ и полиција реаговале на први позив у вези са несрећом како би пружиле адекватну и правовремену помоћ, пише Политика.

