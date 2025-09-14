Погинуло 15 путника у стравичној саобраћајној несрећи

14.09.2025
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Мексику на полуострву Јукатан, погинуло је 15 људи, саопштио је секретар за јавну безбједност те мексичке савезне државе.
Несрећа се догодила на путу између Мериде и Кампече, а живот су изгубили путници који су путовали у приколици, аутомобилу и таксију, пренио је данас Ројтерс.
„Упућујемо изразе солидарности и подршке погођеним породицама у овом тешком тренутку", изјавио је гувернер Јукатана, Хоакин Диаз Мена, у објави на друштвеној мрежи Икс.
Диаз Мена је уједно нагласио да су хитна помоћ и полиција реаговале на први позив у вези са несрећом како би пружиле адекватну и правовремену помоћ, пише Политика.
