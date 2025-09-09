Погинуо припадник катарске службе унутрашње безбједности

09.09.2025
21:04
Коментари:0
Припадник катарске службе унутрашње безбједности је погинуо, а повријеђено је неколико његових колега у удару Израела на Доху, саопштило је катарско Министарство унутрашњих послова.
"Према првим информацијама, припадник катарске службе унутрашње безбједности погинуо је усљед овог напада док је био на дужности. Неколико других припадника снага безбједности задобило је разне повреде", наводи се у саопштењу.
Фудбал
Језа да прође: Послушајте како грми 'Боже правде' пред меч Србија - Енглеска
Министарство је додало да предузима све неопходне мјере да би се осигурала безбједност грађана и страних становника Дохе, преноси Срна.
Сцена
11 ч0
Фудбал
11 ч0
Свијет
11 ч0
Регион
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму