Logo
Large banner

Погинуо припадник катарске службе унутрашње безбједности

09.09.2025

21:04

Коментари:

0
Погинуо припадник катарске службе унутрашње безбједности
Фото: Screenshot / X

Припадник катарске службе унутрашње безбједности је погинуо, а повријеђено је неколико његових колега у удару Израела на Доху, саопштило је катарско Министарство унутрашњих послова.

"Према првим информацијама, припадник катарске службе унутрашње безбједности погинуо је усљед овог напада док је био на дужности. Неколико других припадника снага безбједности задобило је разне повреде", наводи се у саопштењу.

Србија-Енглеска

Фудбал

Језа да прође: Послушајте како грми 'Боже правде' пред меч Србија - Енглеска

Министарство је додало да предузима све неопходне мјере да би се осигурала безбједност грађана и страних становника Дохе, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Катар

Терористички напад

Doha

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трудна Токио! Глумица из хит серије објавила срећне вијести

Сцена

Трудна Токио! Глумица из хит серије објавила срећне вијести

11 ч

0
Језа да прође: Послушајте како грми 'Боже правде' пред меч Србија - Енглеска

Фудбал

Језа да прође: Послушајте како грми 'Боже правде' пред меч Србија - Енглеска

11 ч

0
Макрон именовао новог премијера: Министар војске на челу владе

Свијет

Макрон именовао новог премијера: Министар војске на челу владе

11 ч

0
Откривен идентитет човјека чије убиство је прије 13 година шокирало регион

Регион

Откривен идентитет човјека чије убиство је прије 13 година шокирало регион

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner