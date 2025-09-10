Logo
Large banner

Погледајте хапшење након пуцњаве на сарадника Доналда Трампа

Извор:

АТВ

10.09.2025

21:48

Коментари:

0
Погледајте хапшење након пуцњаве на сарадника Доналда Трампа
Фото: Screenshot / X

Чарли Кирк сарадник америчког предсједника Доналда Трампа упуцан је данас на једном догађају у Јути.

На друштвеним мрежама је објављен снимак напада. На снимку се види Кирк како разговара са својим присталицама под једним шатором након чега се изненада чује пуцњава.

savo minic

Република Српска

Минић тражи истрагу о рацијама и наводној прекомјерној сили полиције

На мрежи Икс је такође објављен снимак хапшења човјека који је пуцао на Кирка. Аутентичност овог снимка за сада није потврђена.

Подијели:

Тагови:

Чарли Кирк

Пуцњава

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп се огласио послије покушаја атентата: "Сви морамо да се молимо, он је сјајан момак..."

10 ч

0
Први снимак напада на сарадника Доналда Трампа

Свијет

Први снимак напада на сарадника Доналда Трампа

11 ч

0
Упуцан савезник Доналда Трампа

Свијет

Упуцан савезник Доналда Трампа

11 ч

0
Struja, električna energija

Свијет

Цијела Куба остала без струје

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner