Погледајте хапшење након пуцњаве на сарадника Доналда Трампа

Извор:
АТВ
10.09.2025
21:48
Коментари:0
Чарли Кирк сарадник америчког предсједника Доналда Трампа упуцан је данас на једном догађају у Јути.
На друштвеним мрежама је објављен снимак напада. На снимку се види Кирк како разговара са својим присталицама под једним шатором након чега се изненада чује пуцњава.
Република Српска
Минић тражи истрагу о рацијама и наводној прекомјерној сили полиције
На мрежи Икс је такође објављен снимак хапшења човјека који је пуцао на Кирка. Аутентичност овог снимка за сада није потврђена.
Charlie Kirk has been shot and this is the shooter pic.twitter.com/QFGHdtdqLU— Remilio Enjoyer (@EnjoyerRemilio) September 10, 2025
Најновије
Најчитаније
08
21
08
11
08
09
08
01
07
59
Тренутно на програму