Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Погубљење Рејналда Денеса у америчкој савезној држави Тексас, извршено у четвртак, трајало је више од сат времена, јер је затворско особље имало великих потешкоћа да пронађе вену за убризгавање смртоносне инјекције.
Денес, осуђен за убиство, током поступка је гласно запомагао и молио да га ослободе болова. Затворски званичници тврде да су се придржавали свих прописаних процедура, пише Си-Ен-Ен (CNN).
У својој посљедњој изјави Денес је поручио блиским особама да се осјећа благословено због „очинске љубави“ коју је упознао током посљедњих 30 година, а затим се обратио управнику затвора ријечима: „Крените, управниче!“
Готово одмах почео је да виче: „Боли ме! Крените! Крените!“, уз псовке и молбе да му „отац“ одузме бол. „Пусти ме, оче“, понављао је. „Пусти ме... Ту сам. Био сам твој син све ове године.“
У једном тренутку повикао је да га боли десна нога, описујући бол као грч. Након тога је застењао и рекао да мисли да то није нормално, молећи да не пати на такав начин.
Након три гласна јецаја, Денес је почео да хропће. Звук се чуо осам пута, сваки пут све тише, након чега је почео плитко да дише.
Поступак је завршен у 19.07 часова, тачно 63 минута након што је везан. Љекар је минут касније потврдио његову смрт.
Портпаролка затвора Аманда Хернандез потврдила је да је било више неуспјелих покушаја прије него што је особље успјело да постави игле у Денесово лијево стопало и лијеву страну врата.
Она није могла да наведе тачан број покушаја, али је истакла да су та мјеста у складу са државним протоколима. Сугерисала је и да је Денес можда преувеличавао бол, јер је почео да се жали и прије убризгавања лијека, као и на болове у дијеловима тијела у којима није било игала.
На питање да ли је глумио, одговорила је да мисли да јесте и да је за то било одређених индиција, те додала да са стране затворског особља није било ничег неуобичајеног.
Навела је и да ово није први пут да су инфузију морали поставити на алтернативна мјеста, нити да се затвореник одмах почео жалити на болове.
Овај случај догодио се у вријеме када се у САД поново преиспитује примјена смртне казне. У септембру у Тенесију није успјело погубљење Крист Пике, која је преживјела двије дозе пентобарбитала, седатива који се користи током егзекуција. Њени адвокати тврде да лијек вјероватно није правилно доспио у крвоток.
Денес је проглашен кривим за тешко убиство Јаноша Суча, трговца дијамантима, који је у јануару 1996. године пронађен са више прострелних рана у својој канцеларији у Хјустону. Денес, који се бавио дизајнирањем накита, имао је канцеларију у истој згради.
На суђењу је чистачица свједочила да је, на Денесов наговор, откључала задња врата зграде, омогућивши њему и његовом брату да уђу. Према њеним ријечима, по његовим упутствима одвратила је пажњу и обезбјеђењу, чији је припадник погођен са два метка. Он је преживио напад и идентификовао Денеса као нападача.
Полиција је у Сучевој канцеларији пронашла празан сеф. Дијаманти и око 200.000 долара у готовини, које је Суч наводно чувао у њему, никада нису пронађени. Денесови адвокати касније су тврдили да нема довољно доказа да је он починио убиство.
Његов брат Хосе Алберт Денес годину дана након пресуде признао је кривицу за убиство у истом случају и осуђен је на 45 година затвора. Условно је пуштен на слободу 2019. године.
Погубљењу је присуствовала и Џенис Коупленд, супруга рањеног чувара Дејвида Коупленда, који је преминуо прије пет година.
„Дејвид је увијек мислио да ће га Рејнолдо наџивјети. Нажалост, био је у праву“, рекла је она, додајући да је након 30 година правда коначно задовољена.
Денес је био друга особа погубљена тог дана у САД. Нешто раније, Флорида је извршила рекордно 20. погубљење ове године. Смртном казном усмрћен је 71-годишњи Томас Мичел Овертон, осуђен за убиство труднице Сузан Мекинор и њеног супруга Мајкла током провале 1991. године.
Флорида је, под вођством републиканског гувернера Рона Десантиса, ове године извршила више од половине од укупно 39 погубљења у САД.
Десантис, чији мандат завршава у јануару, потписао је налоге који су довели до рекордних 19 погубљења током 2025. године. Флорида планира још два погубљења у децембру.
„Никада никога нисам сексуално напаствовао. Никада никога нисам убио“, рекао је, тврдећи да никада није био у кући жртава.
Убризгавање смртоносне инјекције почело је одмах након његове изјаве, а смрт је проглашена у 18.19 часова.
Тијела брачног пара Мекинор пронађена су у њиховом дому у Тавернијеру 22. августа 1991. године. Обдукција је показала да су задављени, а Сузан Мекинор, која је била у осмом мјесецу трудноће, била је и силована.
Истражитељи су годинама имали ДНК узорак са мјеста злочина, али нису имали подударање све док Овертон 1996. године није ухапшен због неповезане провале. Његов ДНК поклопио се са узорком из куће брачног пара, а осуђен је 1999. године.
Погубљењу су присуствовали и рођаци Мајкла Мекинорa. Његова сестра Шерон изјавила је да јој је гледање Овертонове смрти донијело олакшање, али не и задовољство.
„Једна од најтежих ствари које сам икада морала да чујем била је прича о томе како се мој брат Мајкл борио да остане жив. Мајкл је био мој млађи брат. Био је вољен, имао је породицу и цијели живот пред собом“, рекла је она.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму