Аутор:АТВ редакција
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Појавио се нови снимак стравичног пожара на кружном путу око Каира, гдје се преврнула и експлодирала цистерна са нафтним дериватима.
У ватреној стихији изгорјело је 27 возила, а према посљедњим подацима, живот је изгубила 31 особа, док је 21 повријеђена.
На снимку се види како ватрена буктиња захвата цијелу ширину пута и возила која су се затекла на њему, док се изнад мјеста несреће уздижу густи облаци црног дима.
Несрећа се догодила у сриједу увече на дионици кружног пута изнад тунела у насељу Варак, у покрајини Гиза, густо насељеном дијелу Великог Каира.
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Према прелиминарној процјени египатског тужилаштва, у пожару је изгорјело 27 возила, међу којима су аутомобили и мотоцикли.
Египатско Министарство здравља саопштило је да је погинула 31 особа, док је 21 повријеђена, преноси АП.
Министар здравља Калид Абдел Гафар изјавио је за телевизију "Екстра Њуз" да су четири повријеђене особе у критичном стању, са опекотинама на 70 до 80 одсто површине тијела.
Он је додао да је број погинулих прелиминаран и да би могао бити већи.
Тужилаштво је наредило ДНК анализе ради идентификације свих жртава, док се узрок несреће још утврђује.
Египатски предсједник Абдел Фатах ел Сиси изразио је саучешће породицама погинулих, преноси "Кликс".
Minst 30 döda efter tankbilsexplosion på motorväg i Egypten
Minst 30 personer har omkommit och 15 skadats i en våldsam brand som bröt ut på en större ringled i Giza i storstadsområdet kring Kairo under onsdagen.
Enligt det egyptiska hälsoministeriet och oljedepartementet orsakades olyckan av att en privatägd tankbil lastad med petroleumprodukter tappade kontrollen, körde in i ett betongräcke och välte ovanför en tunnel i stadsdelen Al-Warraq, varpå fordonet exploderade och fattade eld. Totalt 39 ambulanser larmades till olycksplatsen för att undsätta drabbade och transportera skadade till närliggande sjukhus.
Räddningstjänsten har fått elden under kontroll, och den egyptiska åklagarmyndigheten har inlett en utredning för att fastställa de exakta omständigheterna kring kraschen. President Abdel Fattah al-Sisi har i ett uttalande framfört sina kondoleanser till offrens anhöriga.
Ringleden utgör en central trafikpulsåder som förbinder Kairo, Giza och Qalyubia. Allvarliga trafikolyckor är vanliga i Egypten, och under förra året omkom drygt 5 800 personer på landets vägar.— Existenz.se (@Existenzse) November 25, 2026
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