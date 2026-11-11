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Појавио се снимак напада на Џозефа Бајдена

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АТВ редакција
11.11.2026 07:34

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Џозеф Бајден
Фото: Screenshot / X

Бивши амерички предсједник Џозеф Бајден нападнут је и гађан предметима током ненајављене посјете главном граду Ирске Даблину, а према наводима ирских и британских медија, двије особе су ухапшене.

Бајден (83) је допутовао у Даблин са супругом како би присуствовао церемонији на којој је његов син Хантер Бајден на Тринити колеџу одликован златном медаљом за "изузетан допринос јавној дебати", преноси "Ајриш Егзаминер".

Бивши амерички предсједник сједио је у првом реду свечане сале током уручења признања. Његов долазак није био најављен, али је публика, чим га је примијетила, реаговала бурним аплаузом.

Након церемоније, породицу Бајден испред колеџа дочекали су пропалестински демонстранти, који су протестовали због подршке коју је бивши амерички предсједник пружао Израелу током свог мандата.

Поједини бацали предмете у правцу Бајдена и покушавали да се пробију до њега.

Обезбјеђење је реаговало како би заштитило бившег предсједника, док је полиција употријебила бибер-спреј и ухапсила двије особе.

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Тагови :

Џозеф Бајден

Напад

Ирска

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