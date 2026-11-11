Појавио се снимак напада на Џозефа Бајдена

Аутор:АТВ редакција
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Бивши амерички предсједник Џозеф Бајден нападнут је и гађан предметима током ненајављене посјете главном граду Ирске Даблину, а према наводима ирских и британских медија, двије особе су ухапшене.
Бајден (83) је допутовао у Даблин са супругом како би присуствовао церемонији на којој је његов син Хантер Бајден на Тринити колеџу одликован златном медаљом за "изузетан допринос јавној дебати", преноси "Ајриш Егзаминер".
🚨 JUST IN: Pro-Palestine rioters tried ATTACKING Joe Biden in Ireland, throwing objects and trying to CHARGE at him as security step in
Imagine that! Even a Democrat isn't off limits for them if they're not Islamist enough!
Biden and Jill made a surprise visit to Trinity College Dublin, where Hunter was getting a gold medal from the school's debate society. Questionable award 🤡
Protesters outside chanted "Genoc*de Joe," "shame on you" and "blood on your hands!"— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 10, 2026
Бивши амерички предсједник сједио је у првом реду свечане сале током уручења признања. Његов долазак није био најављен, али је публика, чим га је примијетила, реаговала бурним аплаузом.
Након церемоније, породицу Бајден испред колеџа дочекали су пропалестински демонстранти, који су протестовали због подршке коју је бивши амерички предсједник пружао Израелу током свог мандата.
Поједини бацали предмете у правцу Бајдена и покушавали да се пробију до њега.
Joe Biden was pelted with milk cartons in Dublin, Ireland, as he took cover behind an umbrella. Police wrestled with protesters while he was rushed into his SUV. https://t.co/DCQbCgztYI— Breaking911 (@Breaking911) November 10, 2026
Обезбјеђење је реаговало како би заштитило бившег предсједника, док је полиција употријебила бибер-спреј и ухапсила двије особе.
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