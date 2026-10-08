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"Покушаји спољних снага да изврше утицај на изборни процес у БиХ показали се узалудним"

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08.10.2026 19:25

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Избори, гласање, скенер
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Покушаји спољних снага да изврше утицај на изборни процес у БиХ и на резултате показали су се узалудним, оцијенила је портпаролка Министарства спољних послова Руске Федерације Марија Захарова.

Захарова је навела да коначни резултати изборне кампање још нису утврђени и да је засад прерано говорити о било чијој побједи. Али, нагласила је, може се констатовати да су конститутивни народи БиХ достојанствено остварили своје демократско право изабравши легитимне представнике на одговорне функције и у законодавна тијела власти земље и у ентитетима Републици Српској и ФБиХ.

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Истакла је да очекује званично објављивање резултата, завршетак пребројавања гласова и свих одговарајућих процедура.

"Након тога очекујемо што скорије формирање институција власти у БиХ на свим нивоима, у интересу постепене стабилизације у земљи, за јачање мира и безбједности на Балкану, као и даљег развоја вишеструких руско-босанскохерцеговачких односа", рекла је Захарова.

Захарова је на данашњем брифингу истакла да су општи избори у БиХ одржани 4. октобра протекли у мирној, спокојној атмосфери, саопштила је Амбасада Руске Федерације у БиХ.

Нагласила је да је на позив руководства Републике Српске, група сенатора Савјета Федерације Федералне Скупштине Руске Федерације учествовала у посматрању тока гласања.

Подсјетила је да је Русија, као један од међународних гараната Дејтонског споразума, принципијелно усмјерена на допринос његовом досљедном поштовању, те на заштиту неупитних начела овог споразума о равноправности три конститутивна народа и два ентитета БиХ са широким уставним надлежностима.

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Захарова је напоменула да се залажу за укидање ОХР-а чије дјеловање подрива међународне напоре у процесу рјешавања питања у БиХ.

"Поновићу још једном, о томе смо више пута говорили и позивали на то - одавно је дошло вријеме да се пуна одговорност пренесе у руке грађана БиХ", која је то заслужила - закључила је Захарова.

(Срна)

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Избори 2026

БиХ

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