Аутор:АТВ редакција
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На хрватским путевима влада хаос због неповољних временских услова, снијега, поледице и саобраћајних несрећа.
На појединим дионицама ауто-путева ограничена је брзина кретања, стварају се колоне возила, док је због јаког вјетра и зимских услова на снази низ забрана.
Према извјештају Хрватског ауто-клуба (ХАК), због локално обилније кише на коловозима се може задржавати већа количина воде, док су посебно опасни мостови и надвожњаци. На путевима у планинским предјелима могући су и одрони, преноси портал "24сата".
Због јаког вјетра на ауто-путу А7 између чворишта Ријека исток и Шмрика забрањен је саобраћај за возила прве и друге групе.
Ријеч је о аутобусима на спрат, мотоциклима, возилима с приколицама, доставним возилима, те возилима с наткривеним теретним простором.
Зимски услови донијели су додатна ограничења у Горском котару и Лици. Саобраћај је забрањен за возила која немају прописану зимску опрему, као и за теретна возила с приколицама.
У Горском котару обавезна је употреба ланаца за снијег на државним путевима Презид-Делнице (ДЦ32) и Парг-Чабар (ДЦ305), као и на осталим жупанијским и локалним путевима на подручју Чабра.
У Лици се ограничење односи на државни пут ДЦ42 Саборско-Пољанак.
На ауто-путу А6 Ријека-Загреб, између чворишта Равна Гора и Врбовско, због саобраћајне несреће у смјеру Загреба саобраћај се одвија двјема тракама уз ограничење брзине од 60 километара на час.
На истом ауто-путу, између чворишта Босиљево 2 и Оштровица, због кише која се леди у додиру с тлом на снази је ограничење брзине од 40 километара на час.
Коловози су мокри и клизави у већем дијелу Хрватске, а снијег мјестимично пада у Горском котару. Возачима услове додатно отежавају ниске температуре и опасност од поледице.
Додатне проблеме возачима стварају саобраћајне несреће на хрватским ауто-путевима.
На ауто-путу А3 Брегана-Липовац, између чворишта Бузин и Лучко, у смјеру Брегане, због саобраћајне несреће саобраћај се одвија двјема тракама уз ограничење брзине од 40 километара на час.
Формирана је колона возила дуга око километар.
Из ХАК-а савјетују возачима да брзину и начин вожње прилагоде условима на путевима, одржавају довољан безбједносни размак и не крећу на пут без обавезне зимске опреме.
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